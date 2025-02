Thesocialpost.it - Orrore a mensa a Napoli: insetti nei piatti serviti ai bambini, insorgono i genitori

Leggi su Thesocialpost.it

Un vero e proprio scandalo ha colpito le scuole di, con molti studenti che hanno trovatonei loro pasti scolastici. Il 20 e 21 febbraio, decine di istituti della città hanno segnalato la presenza dinelle refezioni, costringendo le scuole a sospendere il servizio. Gli insegnanti hanno preferito evitare rischi di intossicazione alimentare, lasciando gli studenti senza cibo. In alcune scuole, come quella di via Foria, è stato richiesto di preparare un altro primo piatto. Anche il 19 febbraio, alcune scuole dei Monti Lattari avevano sospeso il servizioper lo stesso motivo.Leggi anche: Sondaggio Swg per il tg di Mentana: FdI supera il 30%, Pd staccato di 8 puntiLe autorità sanitarie locali, tra cui l’Asl e i carabinieri del Nas, hanno avviato ispezioni nei locali e sui cibi, trovandonelle pietanze.