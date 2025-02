Ilfogliettone.it - Oroscopo per il 26 febbraio 2025

Ecco l’per il 26.Ariete ?Lavoro – Una giornata carica di energia ti aspetta, con la possibilità che un’opportunità inaspettata bussi alla tua porta. Potrebbe trattarsi di una proposta interessante o di un compito che richiede il tuo coraggio e la tua prontezza, qualità che non ti mancano mai.Amore – La passione domina l’atmosfera, rendendo ogni momento con il partner intenso e vibrante. Tuttavia, per mantenere l’equilibrio, sarà importante non solo seguire l’istinto, ma anche prestare attenzione ai bisogni e alle parole di chi ti sta accanto.Salute – Ti senti in ottima forma fisica, con un livello di energia che ti spinge a muoverti e a fare di più. È il giorno perfetto per dedicarti a un’attività sportiva o per scaricare la tensione accumulata con un po’ di movimento.