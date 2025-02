Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 26 febbraio 2025: Cancro, nuovi lavori in arrivo

L’diFox per oggi,26ArieteL’energia e la determinazione saranno in primo piano. Sul lavoro potrebbero presentarsi nuove opportunità, ma è fondamentale evitare decisioni impulsive. In amore, il dialogo sincero vi aiuterà a mantenere l’armonia.ToroIl giorno si preannuncia riflessivo: valutate con calma le proposte professionali e pianificate attentamente i vostri prossimi passi. In ambito sentimentale, la cura dei dettagli rafforzerà il vostro legame.GemelliLa comunicazione sarà il vostro punto di forza. Sul lavoro, esprimete le vostre idee con chiarezza per superare eventuali ostacoli, mentre in amore un confronto aperto eviterà malintesi.Una nuova prospettiva professionale è in: l’impegno e la voglia di crescere vi guideranno verso interessanti opportunità.