Agi.it - Omicido di Sharon Verzeni, ammessa la perizia psichiatrica per Sangare: "Sono innocente"

AGI - La Corte d'Assise di Bergamo ha accolto la richiesta della difesa di Moussa, imputato per avere ucciso, di sottoporlo a una. Una decisione che ha sorpreso i familiari "soprattutto in relazione capacità di stare a giudizio". In effetti, se poteva essere contemplata, e lo ha fatto anche il pm Emanuele Marchisio rimettendosi a una valutazione dei giudici su questo aspetto, la possibilità che unadebba stabilire la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, è arrivata a sorpresa la decisione sesia in grado di "partecipare coscientemente" al processo, la condizione necessaria per essere giudicato in un'aula di giustizia. Una persona che non la possiede non può essere processata perché non è in grado di esercitare il diritto di difesa e viene prosciolta e collocata in una Rems se ritenuta 'socialmente pericolosa'.