Agi.it - Omicido di Sharon Verzeni, ammessa la perizia psichiatrica per Osegale: "Sono innocente"

AGI - La Corte d'Assise di Bergamo ha accolto la richiesta diper Moussa Sangare. I giudici hanno accolto la richiesta della difesa di Sangare di valutare sia la 'capacità di stare in giudizio' dell'imputato sia la capacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio di. "Volevo solo dire che". Lo ha detto ai giudici Moussa Sangare, prima che la Corte d'Assise si ritirasse per decidere se accogliere la richiesta diformulata dal suo legale nel processo in cui e' imputato per l'omicidio di. I genitori: "Sorpresi dalla decisione della Corte, confidiamo in giustizia" "Siamo rimasti un po' sorpresi dalla decisione di accogliere la richiesta disu Sangare ma confidiamo nella giustizia". Lo ha detto Bruno, il padre di, parlando coi cronisti fuori dal tribunale di Bergamo.