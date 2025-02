Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale, la sentenza. Morì a 22 anni nello schianto. Condannato chi l’ha travolta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Duedi condanna, con pena sospesa, per la morte di Aurora Caruso, la 22enne di Collemarino che perse la vita in un incidenteavvenuto il 4 ottobre del 2022 all’incrocio del Cargopier, lungo la statale Adriatica. La, per il 21enne di Polverigi accusato di, è arrivata ieri in abbreviato, davanti alla giudice Francesca De Palma. In tribunale c’erano tutti i familiari della giovane, che lavorava come commessa da Risparmiocasa, all’interno del centro commerciale Cargopier. La Procura aveva chiesto duee sei mesi di condanna per l’imputato, difeso dall’avvocato Matteo Magistrelli, che si scontrò con la sua automobile (una Opel Astra) contro quella di Aurora (una Alfa 147). La vittima quella sera aveva finito il turno di lavoro e stava rientrando a casa quando avvenne l’incidente.