Omicidio Sharon Verzeni processo al via tra sorpresa e timori | sì dei giudici alla perizia psichiatrica per Sangare

Le ultime notizie che arrivano dcronaca giudiziaria ci riportano indietro nel tempo, a quella agghiacciante notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024, quando Moussa– l’uomo reo confesso dell’di– ha ucciso a freddo la 33enne barista a Terno d’Isola (Bergamo), aggredendola mentre passeggiava nelle vicinanze di casa, e accoltellandola a morte senza un perché. Ebbene oggi, per quell’efferato delitto senza movente, ihanno accolto la richiesta di perizie psichiatriche. A presentare la domanda per fare luce sulla capacità di intendere e di volere dell’uomo al momento del delitto è stato il legale del killer reo-confesso e idella Corte d’Assise di Bergamo hanno dato parere favorevole. A sostegno dell’istanza avanzata, il difensore ha parlato di «atteggiamenti distaccati drealtà» per il suo assistito.