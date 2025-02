Tg24.sky.it - Omicidio Sharon Verzeni, processo a Moussa Sangare: accolta richiesta perizia psichiatrica

Ha preso il via alla Corte d'assise di Bergamo ilcon rito abbreviato per l’di, uccisa nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nel Bergamasco, dal 31enne reo confesso. L’uomo, presente in aula, è accusato dicon le aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e della minorata difesa. Il suo legale, Giacomo Maj, ritiene che "abbia gravi problemi" e "atteggiamenti distaccati dalla realtà": per questo, l'avvocato ha chiesto una. I giudici hanno accolto le sue richieste: il 15 marzo sarà nominato un perito per valutare sia la capacità di stare in giudizio disia la sua capacità di intendere e di volere al momento dell'di. "Sono innocente", ha detto l'uomo ai giudici, prima che la Corte d'Assise si ritirasse in camera di consiglio.