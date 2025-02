Quotidiano.net - Omicidio Sharon Verzeni: chiesta perizia psichiatrica per Moussa Sangare

L'avvocato Giacomo Maj, legale di, reo confesso dell'di, ha chiesto unasulla capacità di stare in giudizio e sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto del suo assistito. Il legale ha parlato di "atteggiamenti distaccati dalla realtà" diin base ad alcune relazioni. Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio si è opposto alla ri, sottolineando che dopo il delittosi è comportato "con una certa intelligenza": "E' scappato, ha cambiato la bicicletta, si è tagliato i capelli". Ritenerlo incapace di stare in giudizio, per il pm, è dunque una "forzatura logica". L'imputato, prima che la corte d'assise di Bergamo si riunisse in camera di consiglio per decidere, alla ridei giudici se volesse dire qualcosa ha gesticolato, borbottando: "Sono innocente".