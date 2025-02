Tg24.sky.it - Omicidio Sharon Verzeni, al via processo a Moussa Sangare: chiesta perizia psichiatrica

Ha preso il via alla Corte d'assise di Bergamo ilcon rito abbreviato per l’di, uccisa nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, nel Bergamasco, dal 31enne reo confesso. L’uomo, presente in aula, è accusato dicon le aggravanti dei futili motivi, della premeditazione e della minorata difesa. Il suo legale, Giacomo Maj, ritiene che "abbia gravi problemi" e "atteggiamenti distaccati dalla realtà": per questo l'avvocato ha chiesto una. "Volevo solo dire che sono innocente", ha dettoai giudici, prima che la Corte d'Assise si ritirasse per decidere se accogliere la ridi. Questa prima udienza è di tipo tecnico per calendarizzare, far costituire le parti civili e acquisire le richieste.