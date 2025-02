Lapresse.it - Omicidio Sharon Verzeni, al via il processo per Moussa Sangare

Si apre martedì alle 12 in Corte d’Assise a Bergamo ilnei confronti diper l’di, la barista 33enne uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 su via Castegnate a Terno d’Isola, mentre stava rincasando da una delle sue abituali passeggiate serali. Un delitto commesso tra le abitazioni e a poca distanza dalla piazza del paese, che ha sconvolto gli abitanti lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’identificazione e all’arresto – dopo un mese esatto – del presunto assassino, il 31enne italiano originario del Mali,.Contestati premeditazione, futili motivi, minorata difesaL’uomo reo confesso, che ora rischia l’ergastolo, deve rispondere dipluriaggravato: oltre ai futili motivi e alla premeditazione, c’è anche la minorata difesa tra le aggravanti contestate dal pm Emanuele Marchisio, che per lui ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato.