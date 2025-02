Ilgiorno.it - Omicidio di Sharon, sì alla perizia psichiatrica per Moussa Sangare. La frase choc del killer reo confesso: “Sono innocente”

Bergamo, 25 febbraio 2025 – A distanza di sette mesi dal delitto che per un mese tenne con il fiato sospeso Terno d’Isola e tutta la Lombardia, ha preso il via oggi il processo a Bergamo per l’diVerzeni, massacrata a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio. In tribunale,Corte di Assise, per la prima udienzapresenti il padre, la madre, la sorella e il compagno della vittima, Sergio Ruocco. È presente anche l’imputato reo, 30 anni. È accusato divolontario aggravato dpremeditazione e dai futili motivi. Capelli corti, barba e occhiali, quando è entrato nella gabbia trasparente blindata, si è seduto senza incrociare lo sguardo dei famigliari dicheparsi impassibili, cercando di trattenere il loro dolore.