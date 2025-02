Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Saman, i genitori in aula. È guerra sui filmati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 25 febbraio 2025 – Diedero la vita a una figlia; ora sono accusati di avergliela tolta e per questo sono stati condannati all’ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia. Lei,Abbas, 18 anni, pakistana sul passaporto ma “italian girl”, come si definiva, nel cuore, fu strozzata nella notte del primo maggio 2021 e poi seppellita in una profonda buca nelle campagne di Novellara (Reggio Emilia), a pochi passi da casa, insieme ai suoi sogni di libertà. Un assassinio per il quale giovedì sono chiamati a rispondere davanti alla Corte d’Assise d’Appello a Bologna cinque parenti stretti. In primis il papà Shabbar Abbas e la mamma Nazia Shaheen: “Accompagnarono la loro figlia a morire – scrissero i giudici sul loro andirivieni ripreso dalle telecamere –. E non si può escludere che sia stata la madre l’esecutrice materiale”.