Omicidio di Campi Bisenzio Pratesi minacciato in carcere | Ti faremo fare la fine di Maati

Firenze, 25 febbraio 2025 – “Tiladi”. Un gruppo di maghrebini detenuti deldi Sollicciano avrebbe proferito queste minacce all’indirizzo di Francesco, il 18enne direcluso nel penitenziario fiorentino dal 10 gennaio scorso con l’accusa di aver ucciso a coltellate, in concorso con altri cinque giovani (di cui altri quattro finiti come lui in manette), il 17enne di CertaldoMoubakir, all’alba dello scorso 29 dicembre. GERMOGLI PH: 19 GENNAIO 2025 CERTALDO PIAZZA BOCCACCIO COMMEMORAZIONE PUBBLICA PERMUOBAKIR MINORENNE UCCISO ANELLA FOTOha sporto denuncia alla polizia penitenziaria, e potrebbe essere a breve trasferito in un altroper motivi di sicurezza: forse nella struttura di Terni.