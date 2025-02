Ilgiorno.it - Omicidio Bolzoni: “Rambo troppo buono, non doveva dar loro confidenza”

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 25 febbraio 2025 – I due uomini arrestati per l’di Robertoconoscevano bene la vittima. Roberto Zuccotti e Andrea Gianì, accompagnati in carcere dai carabinieri di Lodi sabato scorso, avevano iniziato a frequentare regolarmente il punto Snai di Lodi da qualche mese. E proprio lì, il 61enne soprannominato “” li avrebbe conosciuti. Oggi, nipote e zio dovranno rispondere alle domande del Gip, nell’interrogatorio di garanzia, difendendosi dall’accusa didell’uomo di cui non si avevano più notizie da domenica 16 febbraio e poi ritrovato senza vita, due giorni dopo, nel parcheggio di piazza Omegna, dalla moglie Li. Ieri pomeriggio sulle facce dei clienti del centro scommesse di via Villani si leggeva tanto sconcerto e parecchia rabbia per la morte dell’amico.