Ilgiorno.it - Omicidio Bolzoni, il ragazzo accusato del delitto insieme allo zio: ero sull’auto ma sono innocente

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi – Si terrà oggi alle 14 l’interrogatorio di garanzia di Roberto Zuccotti e Andrea Gianì, in carcera a Lodi con l’accusa di aver ucciso Roberto ‘Rambo’. Zio e nipote, 48 e 29 anni, frequentavano la sala Snai di Lodi, come il sessantunenne trovato accoltellato nella sua Golf Bianca, ferma in piazza Omegna e chiusa dall’esterno. Decisiva, un’impronta digitale del 48enne, che ha precedenti per spaccio, ritrovata. L’analisi dei filmati delle telecamere del centro scommesse hanno confermato la presenza sulla Golf dei due fermati. I video mostrano infatti Zuccotti e Gianì salire nell’auto assieme alla vittima, verso le 18.30 del pomeriggio di domenica 16 febbraio. Da quel momento non si è più avuta alcuna notizia di. La moglie, una donna di origini cinesi, cameriera da anni in un ristorante di cucina asiatica, aveva denunciato la scomparsa.