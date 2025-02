Romadailynews.it - Ombre cinesi ispirate al film d’animazione “Ne Zha 2”

Un artista di Lanzhou, in Cina, ha utilizzato cartone di scarto per creare opere d’ombra in omaggio alcinese “Ne Zha 2”. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5927111/5927111/2025-02-25/-al--d-animazione-ne-zha-2 Agenzia Xinhua