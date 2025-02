Quotidiano.net - Omaggio a Luca Attanasio e Iacovacci: Eroi della cooperazione internazionale

Leggi su Quotidiano.net

era "convinto che la sua missione istituzionale non potesse prescindere dall'impegno sociale, è sempre rimasto al fianco degli ultimi, esprimendo l'ideale del diplomatico dal volto umano, nella certezza che nessuno, in qualsiasi parte del mondo, dovesse essere lasciato indietro". Lo ha detto il presidenteCamera Lorenzo Fontana ricordando l'ambasciatore ucciso in Aula. "Oggi rendiamo dunquealla memoria di un uomo - ha aggiunto - che ha dedicato la propria esistenza al servizio del Paese e a sostegno". "Ma non possiamo non ricordare - ha aggiunto - il coraggio e l'alto senso del dovere dimostrati dal Carabiniere sceltoche, nel tentativo di proteggere l'Ambasciatore, non ha esitato a fargli da scudo con il proprio corpo.