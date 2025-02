Ilrestodelcarlino.it - Ok Compagnia dell’Albero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sorride soltanto laRavenna nell’ultimo turno di campionato. I ravennati superano 73-66 (20-11 42-26; 57-44) Morciano agganciando il gruppo delle penultime. Gara sempre in controllo per gli uomini di coach Senni che vincono senza troppi problemi, chiudendo i conti già all’intervallo. Cade il Faenza Futura in casa con il Sunrise Rimini 55-66 (8-11; 22-32; 40-55), ma il contemporaneo ko di Morciano non varia la classifica, mantenendo la coppia al quarto posto. Beffa per il Basket Club Russi, sconfitto 50-52 (8-12; 24-25; 35-32; 39-39) dopo un tempo supplementare in casa della Grifo Imola. Russi paga alcuni episodi sfortunati nel finale, in un match che termina incredibilmente 39-39 dopo i tempi regolamentari. Al termine della stagione regolare mancano sei giornate con i faentini che devono mantenere i quattro punti di vantaggio sulla nona per disputare i playoff.