Lanazione.it - ’Ogni promessa è un debito’. L’opera buffa di Salemme al Civico

Leggi su Lanazione.it

"Definirei questo mio ultimo lavoro come un’opera". Vincenzo, che ha scritto e diretto ‘Ogni, nel quale è l’interprete principale, sarà protagonista venerdì e sabato, sempre alle 21, al Teatro, in una tappa del cartellone extra abbonamento. Sant’Anna, protettrice di Bacoli, ha fatto un miracolo: ha salvato la vita a Benedetto Croce e ai figli Rebecca e Marco, finiti con la barca su uno scoglio. L’imbarcazione era guidata da Roberto, assistente di Benedetto, il proprietario di una piccola pizzeria dei Campi Flegrei, e dopo l’impatto è finita in alto mare, in balia delle onde e di uno spaventoso temporale. Pare che Benedetto, nella disperazione del momento, si sia rivolto alla Santa promettendole una donazione molto generosa. Il suo disperato appello ha avuto un esito molto positivo perché subito dopo l’annuncio del voto, la radio di bordo ha ripreso a funzionare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta dalla guardia costiera che ha salvato lui, la famiglia e l’assistente.