Ogni anniversario di matrimonio ha il suo nome | ecco quale

Perdiviene dato uncarico di significati. La tradizione dei festeggiamenti degli anniversari di nozze ha origine in Germania. Nel Medioevo i tedeschi omaggiavano alle spose una corona d’argento (per i 25 anni) e d’oro (per i 50 anni). Da qui presero vita le nozze d’argento e d’oro.Nel 1922 la scrittrice americana Emily Post associò addiun materiale differente. Iniziò partendo dalla carta (1 anno) fino all’osso (100 anni).i nomi degli anniversari di, anno per anno!1°: nozze di carta2°: nozze di cotone3°: nozze di cuoio4°: nozze di lino5°: nozze di legno6°: nozze di ferro7°: nozze di lana8°: nozze di bronzo9°: nozze d’argilla10°: nozze d’alluminio11°: nozze d’acero12°: nozze di seta13°: nozze di pizzo14°: nozze d’avorio15°: nozze di cristallo16°: nozze d’edera17°: nozze di viola18°: nozze di quarzo19°: nozze di caprifoglio20°: nozze di porcellana21°: nozze di rovere22°: nozze di rame23°: nozze d’acqua24°: nozze di granito25°: nozze d’argento26°: nozze di rosa27°: nozze di giaietto28°: nozze d’ambra29°: nozze di granito30°: nozze di perla31°: nozze d’ebano32°: nozze di rame33°: nozze di stagno34°: nozze di ampolla35°: nozze di corallo36°: nozze di silice37°: nozze di pietra38°: nozze di giada39°: nozze d’agata40°: nozze di smeraldo41°: nozze di topazio42°: nozze di diaspro43°: nozze di opale44°: nozze di turchese45°: nozze di rubino46°: nozze di madreperla47°: nozze di ametista48°: nozze di feldspato49°: nozze di zircone50°: nozze d’oro55°: nozze di smeraldo60°: nozze di diamante65°: nozze di platino70°: nozze di titanio75°: nozze di brillanti80°: nozze di quercia85°: nozze di marmo90°: nozze di granito95°: nozze di onice100°: nozze di osso