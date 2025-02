Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’ultimo saluto a Giovanni Ghirardini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande è in lutto per la morte dell’86enne, volontario che ha prestato servizio nell’associazione fino al 2013. "è stato uno dei primissimi volontari entrati in associazione, nel 2001, quando Ema era ancora agli inizi della sua storia – dicono da Ema –. Grazie al tanto tempo dedicato alla nostra realtà ha permesso ad Ema di andare avanti e crescere sempre più. Ci uniamo al cordoglio del figlio Fabio (fondatore e consigliere Ema), della moglie Rosangela e di tutti i famigliari". I funeralialle 11 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano per il cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione.