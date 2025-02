Panorama.it - Oggi a Bruxelles la fase 2 del Green Deal: attenzione alle trappole

scatta ladue deleuropeo. Il Clean Industrial della Commissione europea, che sarà presentato, vuole rilanciare l’industria europea e promuovere le tecnologie verdi in settori cruciali come l’energia rinnovabile, le auto elettriche e la produzione di batterie. Ma sebbene la proposta sia vista come un passo necessario per mantenere la competitività globale dell’Europa, non mancano nuove penalizzazioni per aziende e famiglie già provate da anni di difficoltà economiche. Ad aumentare i dubbi il fatto che la regia del nuovo piano sia affidata a Teresa Ribera, vice presidente socialista della Commissione e nota per il suo estremismo in tema di ambientali . Il Clean Industrial, inoltre, potrebbe essere interpretato come una risposta dei Socialisti europei alla «Bussola della competitività», l’altro grande piano della Commissione europea svelato nelle scorse settimane.