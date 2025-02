Movieplayer.it - Oceania 2: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+

Dopo il grandissimo successo ottenuto nelle sale cinematografiche, il sequel è pronto per l'arrivo sulla piattaforma2, il sequel del classico d'animazione che racconta di una giovane donna polinesiana che parte all'avventura per rompere un'antica maledizione, sarà disponibile insutra pochissimo. Inizialmente concepito come serie proprio per l'su, il sequel è poi stato trasformato in un lungometraggio per le sale cinematografiche. Questo cambio di direzione è stato definito strategico da parte della Disney per massimizzare le entrate e la redditività. La decisione ha dato i suoi frutti, perché2 ha incassato più di 1 miliardo di dollari al botteghino ed è diventato il terzo film di maggior successo del .