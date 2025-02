Ocean Viking in arrivo a Livorno | vertice in prefettura Accoglienza in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

ininper sbarco 112 migrantiRiunione tecnica coordinata dal prefetto di, per lo sbarco della nave ong di Sos Mediterranée nel porto diprevista mercoledì 26 febbraio 2025 mattina con 112 naufraghi a bordo. Questa operazione, evidenzia la, “organizzata con la massima cura e attenzione, rappresenta l’ennesima dimostrazione del nostro impegno a garantire un’sicura, dignitosa e ordinata sul territorio toscano”.Dettagli dell’operazione, forniti dallaguidata dal prefetto Giancarlo Dionisi.I naufraghi in“destinati ad essere accolti e integrati sul territorio toscano”.Ci sono 98 uomini e 3 donne, di cui una in stato di gravidanza.Minori non accompagnati: 10 minori maschi, tra i 14 e i 17 anni (con una comunicazione ministeriale che segnala 12 minori).