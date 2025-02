Lanazione.it - Oasi Aboca, ecco la serie web. Il benessere secondo Dandini

Da oggi, prende vita "", la nuovaweb dell’azienda toscana, che esplora la salute e ilattraverso il confronto tra generazioni, guidato dai volti noti di Sofia Viscardi, Guglielmo Scilla e Serena. Il format in cinque puntate, visibile su YouTube e sui canali social die prodotto da Red Joint, promette un viaggio ricco di spunti e riflessioni. Con il coinvolgimento di esperti di vari settori come Matteo Lancini psicoterapeuta, Pier Luigi Rossi medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, Giulio Betti climatologo, Maura Gancitano filosofa, Giorgio Volpi ricercatore – i tre conduttori affronteranno interrogativi universali che spaziano dalla salute mentale al rapporto con il corpo, dall’ambiente alla paura del futuro. Un invito a riflettere sul presente e su come possiamo vivere meglio oggi, partendo da domande che riguardano ciascuno di noi.