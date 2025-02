Internews24.com - Oaktree, solidità e innovazione: il disegno di una nuova Inter

di Redazione, dalla conferenza stampa di Marotta durante l’ultima Assemblea dei Soci è emersa la volontà di disegnare un’forte: i dettagliDurante la conferenza stampa di Marotta, che si è tenuta al termine dell’ultima Assemblea dei Soci, è stata ribadita la volontà didi creare un’che sia solida, capace di rimanere competitiva nel lungo periodo e caratterizzata da una rosa di giocatori più giovane rispetto all’attuale. Inoltre, sarebbero già tre i nomi ai quali la società nerazzurra starebbe pensando in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Di seguito, ecco quanto raccolto da Tuttosport.LE PAROLE DI TUTTOSPORT – «Con, proprietaria dell’da nove mesi, il vento è cambiato. Laeconomica del club è aumentata (rimangono forti debiti, come per altre squadre, ma il bilancio va verso il pareggio per l’esercizio ’24-25), così come la voglia di disegnare un’che non sia più solo un instant-team, ma che sia competitiva in Italia e in Europa nel tempo.