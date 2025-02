Anteprima24.it - Nuovo presidente regionale Ansmes: eletto Manfredo Fucile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi stanno completando in tutta Italia le elezioni degli organi dirigenziali dello sport per ilquadriennio Olimpico. Nel mondo dello sport provinciale c’è grande soddisfazione per l’elezione adell’di, che dopo una gloriosa attività di giocatore e dirigente federale della pallacanestro, è da anni residente a San Giorgio del Sannio ed è iscritto alla delegazione provinciale dell’sannita, presieduta da Antonio Ricciardi.Va ricordato che l’è l’associazione a cui si possono iscrivere tutti coloro, dirigenti e società sportive, che sono state insignite da parte del Coni e del Cip, delle “Stelle” al Merito Sportivo. Da sottolineare che, già docente universitario di scienze motorie, ha ricevuto lo scorso anno la massima onorificenza della “Stella d’Oro”, e sostituisce ai vertici regionali un altro sannita Francesco Maturi, che ha guidato l’negli ultimi due quadrienni, dopo essere stato in precedenza ilprovinciale.