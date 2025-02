Anteprima24.it - Nuovo infortunio a Nardi al Mancini Park Hotel, si teme un lungo stop

Tempo di lettura: < 1 minutoLa speranza è che non si tratti di nulla di grave, ma non sembrano essere positive le prime notizie che giungono dal “” di Roma dove il Benevento è in ritiro da domenica scorsa. Il centrocampista Filippo, reduce da molti mesi diper la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro, ha subito undovuto ad un trauma distorsivo la cui entità dovrà essere valutata attraverso esami strumentali. L’auspicio, chiaramente, è che possa trattarsi di qualcosa di superabile in tempi brevi e non una recidiva dello stesso problema che lo ha costretto a saltare fino ad ora tutta la stagione. Lo staff medico ha già messo in moto la macchina organizzativa per svolgere ulteriori accertamenti ed in tempi brevi sarà possibile sapere l’effettiva entità dell’