Lettera43.it - Nuovo incarico per Andrea Nuzzi in Cassa depositi e prestiti

Leggi su Lettera43.it

, dal giugno 2016 Head of Corporate and Financial Institutions dinonché consigliere d’amministrazione del colosso dei pagamenti digitali Nexi, è stato promosso a direttore del Business dell’ente di via Goito. Prende il posto di Massimo Di Carlo, il manager che agli inizi di febbraio (come anticipato da Lettera43) si è dimesso dall’(foto Imagoeconomica).Articolo completo:perindal blog Lettera43