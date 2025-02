Notizie.com - Nuovo Covid in arrivo? Bassetti: “No allarmismi, ma dal 2020 abbiamo imparato molto poco”

Si è parlatodelvirus isolato dai pipistrelli in Cina che fa temere una nuova pandemia simile a quella delda, ma cosa sta accadendo?in: “No, ma dal” (ANSA) Notizie.comGli esperti hanno già sottolineato che non si devono creare, anche se è fondamentale fare attenzione. Dopo quanto accaduto cinque anni fa è normale che una notizia come questa preoccupi le persone, ma è altrettanto vero che quanto passato debba aver lasciato degli insegnamenti.Al momento il virus scoperto presso il Guangzhou Laboratory dalla ricercatrice cinese Shi Zhengli è potenzialmente trasmissibile all’uomo, ma non ci sono casi. Matteo, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha parlato a Notizie.