Nuovo codice, la stretta al volante spiegata da Valentini

"Ilarticolo 186, che regolamenta la guida sotto effetto di alcol, non ha modificato quanto si può bere prima di guidare. Mettersi aldopo aver fatto uso di stupefacenti, invece, viene punito con una sanzione da 1.500 a 6mila euro". Alberto Luigi, dirigente della polizia stradale di Macerata, ha spiegato in un partecipato incontro alla parrocchia Santa Madre di Dio le novità che la riforma deldella strada ha introdotto. Gli articoli oggetto di disamina, sui 53 modificati dalla nuova legge, sono stati sostanzialmente il 186, il 187 e il 218., su invito dell’Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) guidata da Giorgio Iacobone, ha spiegato che "la riforma mira a rendere più sicure le strade. Nel Maceratese, nel 2024 ci sono stati una trentina di incidenti in più rispetto all’anno precedente.