Nuova vita per la Pala Trivulzio. Mantegna ritrova la sua cornice

Pensare che laera finita in un deposito, dimenticata. Poi scovata, nel 2023, su iniziativa del conservatore Luca Tosi e il sostegno della direttrice dell’area Musei del Castello, Francesca Tasso. Così, è partito il recupero. La, la “Madonna con il Bambino fra santi e angeli” di Andrea, ora risplende nella suastorica, nella sala della Balla,ta e restaurata, presentata ieri in pompa magna al Castello Sforzesco. Che storia. L’opera difa parte delle Civiche raccolte dal 1935, quando il Comune di Milano acquisì la Collezione, dalla biblioteca ai dipinti. Lo studio BBPR, (quello per intenderci che ha realizzato la Torre Velasca) fu incaricato, nel dopoguerra, del riallestimento delle collezioni museali del Castello Sforzesco: furono loro che decisero di eliminare latrivulziana, preferendo presentare l’opera con una semplicissima incorniciatura, un "listellino in legno e basamento in metallo": una scelta purista, perfettamente in linea con le scelte di questo studio di architettura che interpretava, in architettura, la corrente "brutalista".