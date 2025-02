Ilgiornaledigitale.it - Novità Fiat: tutti i nuovi modelli dei prossimi anni. Torna la Punto?

sta intraprendendo un’importante trasformazione del marchio, focalizzandosi sul rilancio deiiconici 500 e Panda. Questa strategia mira a rafforzare la presenza del brand nel segmento delle city car e ad espandersi inmercati con l’introduzione di SUV e, possibilmente, una nuova versione della. L’intera gamma sarà composta da auto dei segmenti A, B e C con lunghezza massima attorno ai 450 cm.Le foto presenti nell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Gearhead Garage. Di seguito il link alla fonte, non si tratta di foto ufficiali:Nuova500La prossima generazione della500 continuerà ad essere prodotta nello stabilimento di Mirafiori, in Italia. Questo modello manterrà il suo design compatto e distintivo, offrendo sia versioni ibride che completamente elettriche.