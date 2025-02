Ilrestodelcarlino.it - Notte di follia dopo la discoteca: “Circondati e pestati dal branco, ci siamo salvati per miracolo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 25 febbraio 2025 – Unainche si trasforma in un incubo. Cinque studenti universitari e un dj aggrediti e picchiati in via Arianuova, intorno alle quattro del mattino tra sabato e domenica,essere usciti dal locale. Secondo la testimonianza dei ragazzi che sono statial parcheggio Diamanti, gli aggressori erano una decina. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i balordi erano cinque. Le indagini sono in corso. “Ci hanno preso a calci e pugni,salvi perscappati e cinascosti sotto le auto, hanno continuato a cercarci lungo la strada fino a quando non hanno sentito le sirene. Prima dell’ambulanza, poi dei carabinieri. Sembrava una caccia all’uomo. Mi hanno colpito alla mandibola sinistra, un ginocchio tumefatto”, le parole alla madre di uno dei ragazzi, 21 anni, ancora sotto choc.