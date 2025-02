Liberoquotidiano.it - "Notizia totalmente campata in aria": truppe italiane in Ucraina, la durissima nota di Palazzo Chigi

No, l'Italia non manderà turppe in. Secondo quanto confermato da fonti di, "l'Italia ha sempre detto che l'invio diinnon è all'ordine del giorno". Tuttavia, con l'approssimarsi del terzo anniversario del conflitto tra Russia e, l'ipotesi di una partecipazione italiana sul campo torna a essere discussa, anche se restano incerte le modalità e gli obiettivi di una simile operazione. L'argomento ha assunto maggiore rilevanza con il ritorno di Donald Trump sulla scena politica. La possibilità che gli Usa possano escludere l'Unione Europea dal tavolo delle trattative di pace non trova consenso tra i 27 Stati membri. Ieri, lunedì 24 febbraio, nel corso di un incontro nello Studio Ovale, Emmanuel Macron ha ribadito che gli europei sono "pronti ad arrivare fino all'invio diper garantire che l'accordo di pace tra Russia evenga rispettato".