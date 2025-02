Notai a Bergamo nel 2024 l’attività nel distretto registra un +56%

Bergamonews.it - Notai a Bergamo, nel 2024 l’attività nel distretto registra un +5,6%

. Si è tenuta sabato 22 febbraio 2025, presso l’Auditorium di Confindustria, al Kilometro Rosso, l’Assemblea annuale del notariato bergamasco, che ha proceduto al parziale rinnovo del Consiglio Notarile distrettuale, del Consiglio Nazionale del Notariato, del Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato e della Commissione Regionale di disciplina della Lombardia (Coredi).In Consiglio Notarile distrettuale sono stati eletti o rieletti in totale quattro consiglieri, che restano in carica fino al 2028. Rieletti: Marina Campeggi, che assume anche l’incarico di Tesoriere, Giulia Coppola Bottazzi e Raffaele Tartaglia. Nuovo eletto è Carlo Rossoni Pachò, al suo debutto in Consiglio.Corrado De Rosa raccoglie il testimone da Marco Lombardo come Segretario del Consiglio Notarile.