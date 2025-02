Lanazione.it - "Nonostante": Valerio Mastandrea ospite domenica al Grotta di Sesto Fiorentino

Firenze, 25 febbraio 2025 - Nel nome del padre. E' un omaggio leggero e doloroso, lacerante e naif la dedica dial padre Alberto, scomparso nel 2023: il suo secondo film da regista, "", arriva in anteprimapomeriggio (ore 18) al Cinemadi, dove l'attore romano incontrerà il pubblico in sala. Presentato nella sezione "Orizzonti" alla Mostra del Cinema di Venezia 81, è un melodramma onirico e surreale ambientato nelle corsie di un ospedale, in cui l'anima di Lui () - un uomo di mezz'età finito in coma - si aggira divertendosi tra medici, infermieri e pazienti che non possono vederlo. Lontano dagli imprevisti della vita reale e dalle responsabilità conseguenti, è felicemente rassegnato alla propria condizione, quando una donna (Dolores Fonzi) viene ricoverata nel suo stesso reparto dopo un incidente automobilistico: arrabbiata e irrequieta, Lei non ci pensa proprio a stare lì, ma vuole vivere o morire senza essere confinata tra quattro mura.