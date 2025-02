Dilei.it - Non voglio più truccarmi e le amiche mi criticano

Da sempre il trucco – con valenze rituali o estetiche – accompagna gli esseri umani nelle loro vicende personali, storiche, religiose, culturali. Ci sono testimonianze di trucco e cosmesi risalenti già a 6000 anni fa. Ma il trucco ha anche definito gli ideali di bellezza femminile nei secoli e rappresenta un prezioso strumento di seduzione. Ne potremmo mai fare a meno, soprattutto in questi tempi in cui la bellezza è il must assoluto di un’estetica in bilico tra canoni social e intelligenza artificiale?Mai senza make up (o quasi)L’idea che il trucco, la tinta per i capelli e le unghie curate siano indispensabili per sentirsi belle e sicure di sé è profondamente radicata tra le donne, anzi già tra le bambine, che adorano giocare con i trucchi della mamma per sentirsi più grandi. Una teen ager poi non uscirebbe mai di casa senza trucco: si sentirebbe troppo cringe.