Lanazione.it - «Non va tutto bene assessore Sacchetti!»

Arezzo, 25 febbraio 2025 – «Non va!» «La risposta dell’all’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare “Scelgo Arezzo” durante la seduta del Consiglio comunale del 20 febbraio sulla questione della presenza di pfas nelle acque potabili della città stupisce per l’atteggiamento supponente e la facilità con cui ha voluto minimizzare il problema .ha negato la presenza ad Arezzo di industrie che fanno uso di sostanze fluoroalchiliche, noi ci siamo chiesti seignori veramente in quali attività produttive queste vengono utilizzate, o se invece lo sa e le sue affermazioni mirano a minimizzare e a sviare quindi l’attenzione dei cittadini per rassicurarli. All’sarebbe stato sufficiente fare una ricerca per sapere quali sono i pfas il cui utilizzo a norma di legge è già vietato in Italia e dove queste velenose sostanze vengono impiegate.