Non soltanto frappe e castagnole A ogni Paese il suo dolce della festa

Durante il Carnevale, molti Paesi nel mondo hanno tradizioni culinarie uniche, che riflettono la cultura e le usanze locali. Se in Italia a regnare incontrastate sono chiacchiere e, quali sono i dolci più gettonati fuori dai nostri confini? Vediamone alcuni partendo dai nostri vicini. In Francia i "beignets" sono molto apprezzati: si tratta di frittelle ripiene e fritte, spolverate di zucchero a velo che vengono consumate soprattutto durante il Mardi Gras ma si possono mangiare in qualsiasi periodo dell'anno (questitti francesi sono molto diffusi anche a New Orleans). Altrotipico del periodo sono le bugnes: per aspetto e ingredienti ricordano le chiacchiere nostrane: croccanti e dorate, sono realizzate con un impasto a base di farina, uova, zucchero, latte e burro. Le più celebri sono quelle di Lione, anche dette Bugnes Lyonnaises.