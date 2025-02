Liberoquotidiano.it - "Non possiamo escluderlo": la profezia della Bundesbank fa tremare la Germania, doccia fredda per Merz

Nemmeno il tempo di formare il nuovo governo e cominciare a parlare di alleanze per la Grosse Koalition che inarriva già unaper il cancelliere in pectore, Friedrich. A far calare il gelo dalle parti di Berlino sono le stime terribilisulla crescita per l'anno in corso: "Si prevede una leggera ripresa economica nel corso dell'anno. Tuttavia, per il momento non si intravede una ripresa significativa. A ciò si aggiungono i rischi derivanti dal commercio internazionale e dalla geopolitica. In ogni caso non si può escludere un terzo anno solare consecutivo senza crescita. Per questo motivo è ancora più importante che il nuovo governo federale adotti rapidamente misure efficaci", fa sapere il presidente, Joachim Nagel, presentando il rapporto annuale sull'economia tedesca.