Non fuma è benestante e fa sport L’identikit di chi vive a lungo secondo Oxford | Il Dna? Conta pochissimo

Sulla la nostra longevità il modo in cui viviamo pesa molto di più dei geni che abbiamo. Il risultato emerge da uno nuovo studio dell’Università dipubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine che chiarisce il rapporto tra abitudini e patrimonio genetico nell’aspettativa di vita. Lo fa analizzando i dati di oltre mezzo milione di volontari che periodicamente si sottopongono a controlli medici. I risultati vengono conservati nella banca biologica del Regno Unito e consentono ora agli esperti di dipingere il quadro più completo mai ottenuto fino a oggi. Ildetermina solo il 2% della durata della nostra vitaAlimentazione, sonno, attività fisica, malattie dell’infanzia, condizione economica, situazione familiare e cause di morte sono i principali aspetti presi in considerazione dello studio.