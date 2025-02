Liberoquotidiano.it - "Non devo dimostrare a nessuno il mio dolore". Vianello, esplode il caso davanti alla Balivo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo il j'accuse lanciato da Wilma Goich all'ex marito Edoardo, il cantante è intervenuto come ospite a La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina. Anche in quest'occasione, si è parlato della morte di Susanna, la loro figlia morte dopo una brutta malattia. La donna aveva accusato l'artista di non essere stato presente in quei drammatici momenti di. "Non è esattamente come dice lei perché, da un punto di vista pratico, se non mi fossi interessato io non si sapeva nemmeno che stesse male Susanna - ha spiegatoa Caterina-. Lei viveva vicinissima a Wilma. Soffriva di alcuni dolori che non sapeva spiegarsi. Finché non mi sono adoperato io per accompagnarla a fare gli esami e metterla in mano al miglior professore possibile in quel momento.