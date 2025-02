Quotidiano.net - "Non comprate una Swasticar": Tesla colpita da una campagna di boicottaggio nel Regno Unito per il sostegno di Elon Musk all'estrema destra

Un gruppo di attivisti ha manifestato a Londra contro il recentediall'tedesca dell'AfD risultata il secondo partito in Germania secondo il risultato delle elezioni del 24 febbraio. Alcune fermate degli autobus sono state modificate per pubblicizzare la "", descritta come un'auto capace di passare da 0 a 1939 km/h in tre secondi. L'immagine raffiguramentre esegue il saluto nazista durante l'insediamento di Donald Trump. Gli attivisti hanno dichiarato: "si sta intromettendo anche nella politica del, chiedendo nuove elezioni. Non vogliamo né le sue automobili né la sua politica fascista".