Non ce l’ha fatta Tragedia in Italia | lo schianto devastante non gli ha dato scampo

Dramma in. Cosimo Pagano, l’83enne coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada statale 18 a Battipaglia nelle scorse settimane, non ce. L’uomo è morto all’ospedale di Salerno, dove era stato ricoverato in gravi condizioni a seguito del sinistro che si è verificato circa due settimane fa.Leggi anche:– Camion esce di strada e sfonda un intero palazzo: l’incidente è spaventosoL’incidente ha coinvolto l’auto su cui viaggiava Pagano, una Hyundai i10, e due mezzi pesanti, uno dei quali era parcheggiato in sosta vietata. La moglie del 83enne, che era al volante, ha riportato solo lievi ferite, mentre il nipote 15enne della vittima è uscito illeso dal terribile.L'articolo “Non ce”.in: lo, non gli haproviene da The Social Post.