Ilfattoquotidiano.it - “Non andremo alla Casa Bianca”: l’odio (ricambiato) tra i Philadelphia Eagles e Trump. Dal caso del 2018 all’ultimo Super Bowl

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il grande successo, isi sono trovati in mezzo a un dibattito che esula dal terreno di gioco. Fonti vicinesquadra hanno rivelato che i campioni del football americano hanno optato, in netta maggioranza, per non prendere parte al tradizionale ricevimento, un’usanza riservata ai vincitori della Nfl che risale addirittura agli anni ‘80. La notizia, riportata inizialmente dal The Sun, ha scatenato reazioni contrastanti, soprattutto tra i sostenitori del presidente Donald. Va detto che al momento la squadra non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e dall’altra parte un invito formale dnon è mai stato spedito. “La decisione è stata presa nello spogliatoio subito dopo la vittoria”, ha affermato una fonte anonima citata dal tabloid.