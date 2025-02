Ilrestodelcarlino.it - Noi e l’intelligenza artificiale. La svolta cinese con DeepSeek

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è il nuovo software di intelligenza(AI) sviluppato in Cina e sembra essere l’evoluzione di ChatGPT, programma di AI già noto da tempo. È stato reso disponibile lo scorso 20 gennaio, anche se si è diffuso solo nell’ultimo periodo, creando scompiglio in tutto il settore della tecnologia perché sta trasformando la società, offrendo enormi opportunità ma anche numerosi rischi, considerando le sue implicazioni di privacy e sociali. L’App dinon è più disponibile però sugli store smartphone in Italia, mentre, per chi l’ha già scaricato sul proprio dispositivo è ancora funzionante. Abbiamo intervistato il professor Menconi della scuola media statale “M. Nuti” di Fano e la docente universitaria Silvia Petrucci dell’Università Ied (Istituto Europeo di Design) di Milano e abbiamo chiesto loro cosa pensano di questi nuovi programmi di AI e che influenza hanno avuto secondo loro sui giovani studenti di oggi.