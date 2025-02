Lanotiziagiornale.it - No Usa alla condanna a Mosca. All’Onu risoluzione farsa dell’Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Una spaccatura pesante e prevedibile si è consumatatra Europa e America, prima durante la riunione dell’Assemblea generale e poi in quella, ancor più decisiva, del Consiglio di sicurezza, dove è stata approvata lastatunitense – non emendata – con 10 voti a favore e l’astensione degli altri 5 membri (Francia, Regno Unito, Grecia, Danimarca e Slovenia). L’approvazione è stata possibile solo perché né la Francia né il Regno Unito hanno esercitato il loro diritto di veto. Nel testo della, l’amministrazione Trump chiede “una rapida pace in Ucraina”, ma senza fare riferimento all’integrità territoriale del Paese, nonostante le obiezioni degli alleati europei di Kiev.Che le cose sarebbero andate così era già evidente durante l’Assemblea generale dell’Onu, dove gli Stati Uniti hanno votato insieme a Russia, Corea del Nord, Bielorussia e altri quattordici Paesi alleati dicontro lacheva l’aggressione russa all’Ucraina e chiedeva la restituzione a Kiev dei territori occupati.