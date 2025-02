Ilfattoquotidiano.it - “No all’Eurovision per l’autotune? Lo avrei detto, ma non vado perché ho già il mio tour con tanta gente”: Olly riceve il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

non solo è il vincitore del Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, ma di diritto come da regolamento della Rai, aveva la possibilità di esibirsi a Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio. L’artista ha preferito non andare. Valerio Staffelli ha intercettato il cantautore per strada per consegnargli il suo primoe per porgli delle domande, in merito al “grande no” che ha poi permesso a Lucio Corsi di poter andare al grande evento musicale con “Volevo essere un duro”.Quando Staffelli gli chiede se abbia rinunciatolì non avrebbe potuto usareha dichiarato: “Se fosse per questo motivo l’: nonho già il mio, conche vuole sentirmi”.Poi l’inviato ha chiesto se fosse attapirato, dopo che in molti hanno pensato che la vittoria del Festival di Sanremo sia stata più merito della manager Marta Donà che suo.